Meloni alza il tono | La stabilità del Paese non si negozia

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha preso una posizione dura dopo quanto accaduto a Torino. Il premier ha detto chiaramente che la stabilità del Paese non si può mettere in discussione. Si è detta sconvolta per l’aggressione a un agente delle forze dell’ordine, colpito e picchiato con un martello da alcuni manifestanti. Meloni ha ribadito che lo Stato non tollera violenze e che farà di tutto per garantire la sicurezza.

Il premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle violenze scatenatesi a Torino, dove un agente delle forze dell’ordine è stato aggredito, picchiato e colpito con un martello da un gruppo di manifestanti. L’episodio, ripreso in video e ampiamente condiviso sui social, ha scatenato un’ondata di indignazione politica e sociale. Il presidente del Consiglio ha condannato senza mezzi termini gli atti di violenza, definendoli “aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta”. La reazione è arrivata in un post pubblicato sui propri canali social, in cui Meloni ha ribadito che “difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere” e ha sottolineato che “lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

meloni alza il tono la stabilit224 del paese non si negozia

© Ameve.eu - Meloni alza il tono: “La stabilità del Paese non si negozia

Approfondimenti su Torino violenza

Meloni, i riflessi dopo il voto: la premier guarda avanti e punta la legge elettorale. «Al Paese serve stabilità»

Il tono della voce influenza la stabilità emotiva dei cani: allegro o arrabbiato cambia lo stato d’animo di Fido

Un nuovo studio dell’Università di medicina veterinaria di Vienna mostra quanto il tono della voce possa influenzare l’umore dei cani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torino violenza

Argomenti discussi: Ucraina, Meloni apre al Nobel per Trump se porterà la pace; Vertice Italia-Germania. Meloni: L'Ue scelga adesso se essere protagonista. Merz: I nostri Paesi mai così vicini. Linea comune sul...; Occhiali a specchio e stoccate: Macron a Davos alza i toni, mentre sui dazi l’Europa si divide; MELONI CONTRO TRUMP: INACCETTABILI LE SUE PAROLE SULL’AFGHANISTAN.

meloni alza il tonoIl governo Meloni alza i toni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e chiede garanzie sulla sicurezza dei materiali nel…Il governo Meloni alza i toni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e chiede garanzie sulla sicurezza dei materiali nel cantiere di Crans-Montana Il ... novella2000.it

meloni alza il tonoICE e Stati Uniti, Bonelli alza il livello dello scontro, Non vogliamo assassini in ItaliaScontro durissimo sull’ICE e sugli Stati Uniti: Angelo Bonelli attacca Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, parla di zerbino e milizia di assassini, il Viminale smentisce tutto. Le parole di Angelo ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.