Giorgia Meloni ha preso una posizione dura dopo quanto accaduto a Torino. Il premier ha detto chiaramente che la stabilità del Paese non si può mettere in discussione. Si è detta sconvolta per l’aggressione a un agente delle forze dell’ordine, colpito e picchiato con un martello da alcuni manifestanti. Meloni ha ribadito che lo Stato non tollera violenze e che farà di tutto per garantire la sicurezza.

Il premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle violenze scatenatesi a Torino, dove un agente delle forze dell’ordine è stato aggredito, picchiato e colpito con un martello da un gruppo di manifestanti. L’episodio, ripreso in video e ampiamente condiviso sui social, ha scatenato un’ondata di indignazione politica e sociale. Il presidente del Consiglio ha condannato senza mezzi termini gli atti di violenza, definendoli “aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta”. La reazione è arrivata in un post pubblicato sui propri canali social, in cui Meloni ha ribadito che “difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere” e ha sottolineato che “lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni alza il tono: “La stabilità del Paese non si negozia

