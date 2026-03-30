Spiati i conti bancari di Meloni ministri vip e migliaia di cittadini | dal Garante privacy multa da 32 milioni di euro a Intesa Sanpaolo

Il Garante privacy ha multato con 32 milioni di euro Intesa Sanpaolo, a seguito di un'indagine su presunte attività di spionaggio digitale. Sono stati coinvolti i conti bancari di numerose persone, tra cui politici, vip e cittadini comuni, tra cui le sorelle di un esponente di rilievo politico. L'azienda bancaria avrebbe raccolto e analizzato dati senza autorizzazione, violando le norme sulla protezione dei dati personali.