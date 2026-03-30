Spiati i conti bancari di Meloni ministri vip e migliaia di cittadini | dal Garante privacy multa da 32 milioni di euro a Intesa Sanpaolo
Il Garante privacy ha multato con 32 milioni di euro Intesa Sanpaolo, a seguito di un'indagine su presunte attività di spionaggio digitale. Sono stati coinvolti i conti bancari di numerose persone, tra cui politici, vip e cittadini comuni, tra cui le sorelle di un esponente di rilievo politico. L'azienda bancaria avrebbe raccolto e analizzato dati senza autorizzazione, violando le norme sulla protezione dei dati personali.
La vicenda dei conti di migliaia di politici, vip e persone comuni – tra cui le sorelle Meloni e i ministri Guido Crosetto e Daniela Santanchè – spiati da un bancario di Intesa Sanpaolo costa all’istituto una multa da 31,8 euro del Garante Privacy “per gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute all’ inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate”. L’istruttoria dell’Autorità, avviata a seguito del data breach notificato dalla banca nel luglio 2024, ha accertato – spiega una nota – che “un dipendente ( poi licenziato nell’agosto di quell’anno ndr) ha avuto accesso, senza giustificato motivo, alle informazioni bancarie di 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tutto quello che riguarda Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, multa da 17,6 milioni per Isybank: la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all’altraIl Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei...
Leggi anche: Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro: "Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti"
Garante Privacy multa Intesa Sanpaolo: cosa è accaduto ai clienti IsybankIl Garante della Privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo “per aver trattato in modo illecito” i dati di circa 2,4 milioni di clienti, trasferiti...