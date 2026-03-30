Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro | Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti
Il Garante privacy ha multato Intesa Sanpaolo con una sanzione di 31,8 milioni di euro. L'Autorità ha verificato che un dipendente ha accesso, senza motivo valido, alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti. La decisione deriva da un'indagine sulle modalità di gestione e controllo degli accessi ai dati sensibili. La banca ha notificato l'episodio e ha adottato misure correttive.
Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" L'Autorità ha accertato "gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute all'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate" Il Garante privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro. L'Autorità "ha accertato che un dipendente ha avuto accesso, senza giustificato motivo, alle informazioni bancarie di 3.573 clienti, effettuando oltre 6.600 consultazioni tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024". Il Garante ha perciò sanzionato l'istituto bancario per "gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute all'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate". 🔗 Leggi su Today.it
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