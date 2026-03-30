Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro | Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti

Il Garante privacy ha multato Intesa Sanpaolo con una sanzione di 31,8 milioni di euro. L'Autorità ha verificato che un dipendente ha accesso, senza motivo valido, alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti. La decisione deriva da un'indagine sulle modalità di gestione e controllo degli accessi ai dati sensibili. La banca ha notificato l'episodio e ha adottato misure correttive.