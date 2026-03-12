Intesa Sanpaolo multa da 17,6 milioni per Isybank | la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all’altra

Il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto una multa di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo. La sanzione riguarda il trasferimento dei clienti da Isybank a un’altra banca, attività che ha sollevato questioni sulla gestione dei dati personali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specifiche pratiche di trattamento dei dati in relazione a questa operazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei dati personali di oltre 2 milioni di clienti, coinvolti nel trasferimento unilaterale dei conti verso Isybank, la banca digitale controllata al 100% dal gruppo. Ad annunciarlo è stata la stessa Autorità, che con questo provvedimento chiude «un'indagine complessa, avviata a seguito di numerose segnalazioni di correntisti». Nel corso dell'istruttoria, spiega il Garante, sono emerse «gravi violazioni» nella gestione dell'operazione. Perché Intesa Sanpaolo è stata multata. Secondo quanto ricostruito dall'Autorità, la migrazione dei clienti verso Isybank è avvenuta sulla base di specifici criteri di profilazione.