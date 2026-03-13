Garante Privacy multa Intesa Sanpaolo | cosa è accaduto ai clienti Isybank

Il Garante della Privacy ha multato Intesa Sanpaolo per aver trattato illegalmente i dati di circa 2,4 milioni di clienti. I dati sono stati trasferiti unilateralmente alla banca online Isybank, controllata al 100%. La sanzione riguarda il modo in cui sono stati gestiti i dati personali di questi clienti senza il loro consenso. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'autorità competente.

Il Garante della Privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo "per aver trattato in modo illecito" i dati di circa 2,4 milioni di clienti, trasferiti unilateralmente alla banca online controllata al 100% Isybank. Per questo motivo l'authority ha imposto una multa del valore di 17,6 milioni di euro alla Banca guidata da Carlo Messina. Le considerazioni del Garante. "Con il provvedimento odierno si chiude un'indagine complessa, avviata a seguito di numerose segnalazioni di correntisti", afferma il Garante per la Privacy, definendo " gravi le violazioni emerse nel corso dell'istruttoria". Per individuare tra i propri clienti quelli da trasferire nella...