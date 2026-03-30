Stasera alle 21:00 si disputa l’amichevole tra la nazionale spagnola e quella egiziana. La squadra iberica, campione d’Europa in carica, ha ottenuto vittorie recenti e continua a presentare una rosa ricca di giocatori di alto livello. L’incontro si svolge in un momento di grande fiducia per la Spagna, che cerca di mantenere l’imbattibilità e rafforzare le proprie prestazioni.

La Spagna è in un momento davvero prospero: la squadra gioca in maniera splendida, è campione d’Europa in carica e il movimento calcistico continua a sfornare nuovi giocatori da aggiungere a una rosa di qualità già altissima. La Roja è una delle legittime candidate alla vittoria finale del prossimo mondiale e un po’ tutti, all’interno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spagna-Egitto (Amichevole, 31-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e rete inviolata per la Roja?

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