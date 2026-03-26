Spagna-Serbia Amichevole 27-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria della Roja con diversi gol?

Stasera alle 21 si gioca l’amichevole tra la Spagna e la Serbia, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si svolge in un momento in cui molte nazionali sono impegnate nelle qualificazioni per il prossimo mondiale, mentre la Spagna affronta questa partita senza pressioni e con l’obiettivo di testare le proprie formazioni. Le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria della Roja con diversi gol segnati.

Mentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro amichevole contro la Serbia, una delle grandissime delusioni dei gironi. Le Aquile Bianche, infatti, non sono state capaci di qualificarsi nemmeno per gli spareggi, sorpassati dall’Albania nel loro gruppo: la Roja ovviamente è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria della Roja con diversi gol? Articoli correlati Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria della Roja con diversi gol?Mentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro... Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la CeramicaMentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro... Altri aggiornamenti su Spagna Serbia Amichevole 27 03 2026 ore... Temi più discussi: Spagna - Serbia: diretta live Amichevole Calcio 27/03/2026; Pronostico Spagna-Serbia: analisi e probabili formazioni 27/03/2026 Amichevole Internazionale; Amichevoli internazionali: preview Spagna-Serbia; Pronostico Spagna-Serbia, i numeri suggeriscono una combo. Probabili formazioni Spagna Serbia | Quote: Yamal c’è, Vlahovic no (amichevole, oggi 27 marzo 2026)Probabili formazioni Spagna Serbia: si gioca una bella amichevole a Villarreal, con la Roja che potrebbe anche pensare di sperimentare qualcosa. ilsussidiario.net Diretta Spagna Serbia | Streaming video tv: Furie Rosse sempre imbattute! (Amichevole, 27 marzo 2026)Diretta Spagna Serbia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Villarreal per l'amichevole in programma nel corso della stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Vanja #MilinkovicSavic è tornato in Serbia il giorno dopo la vittoria di Cagliari Il portiere azzurro è stato convocato dal CT Veljko Paunovic per le amichevoli contro Spagna (27 marzo) e Arabia Saudita (31 marzo) #SSCNapoli #MilinkovicSavic #Serbia - facebook.com facebook #Serbia, i convocati di #Paunovic per le amichevoli contro #Spagna e #ArabiaSaudita: c’è #Pavlovic #MilanPress x.com