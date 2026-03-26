Spagna-Serbia Amichevole 27-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria della Roja con diversi gol?

Martedì sera alle 21, si affrontano in un’amichevole le nazionali di Spagna e Serbia. La partita si svolge mentre molte squadre sono impegnate nelle qualificazioni per il prossimo mondiale. La Spagna, che può considerarsi già abbastanza tranquilla in vista delle competizioni ufficiali, affronta la Serbia, che ha deluso nelle ultime partite dei gironi. Le formazioni ufficiali e le quote sono disponibili, e si ipotizza una vittoria della squadra di casa con più gol rispetto agli avversari.

Mentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro amichevole contro la Serbia, una delle grandissime delusioni dei gironi. Le Aquile Bianche, infatti, non sono state capaci di qualificarsi nemmeno per gli spareggi, sorpassati dall’Albania nel loro gruppo: la Roja ovviamente è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria della Roja con diversi gol? Articoli correlati Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la CeramicaMentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro... Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a FoxboroughAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Approfondimenti e contenuti su Spagna Serbia Amichevole 27 03 2026 ore... Temi più discussi: Spagna - Serbia: diretta live Amichevole Calcio 27/03/2026; Dove vedere Spagna-Serbia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole; Pronostico Spagna-Serbia: analisi e probabili formazioni 27/03/2026 Amichevole Internazionale; Amichevoli internazionali: preview Spagna-Serbia. Pronostico Spagna-Serbia: l’ombra di un tabù infrangibileSpagna-Serbia è un'amichevole e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Spagna-Serbia: dove seguire l’amichevole internazionale in streaming liveA Villarreal si sfidano la Roja di De La Fuente e i balcanici, che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 cercano risposte ... msn.com MEZZA EUROPA SU NKAMHOUA Il finlandese della Openjobmetis Varese nel mirino di diversi club di EuroLeague, soprattutto tra Serbia e Spagna. Il Partizan provò a strapparlo alla OJM già a inizio stagione. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/leg - facebook.com facebook #Serbia, i convocati di #Paunovic per le amichevoli contro #Spagna e #ArabiaSaudita: c’è #Pavlovic #MilanPress x.com