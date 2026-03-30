Mercoledì 31 marzo alle 21:00 si disputa l'amichevole tra la nazionale spagnola e quella egiziana. Questa è la seconda partita amichevole in pochi giorni per la squadra iberica, che attualmente occupa una posizione di rilievo nel panorama calcistico internazionale. La Nazionale spagnola, campione d’Europa in carica, sta attraversando un momento positivo e si prepara a questa sfida con alcune assenze e nuove convocazioni.

La Spagna è in un momento davvero prospero: la squadra gioca in maniera splendida, è campione d’Europa in carica e il movimento calcistico continua a sfornare nuovi giocatori da aggiungere a una rosa di qualità già altissima. La Roja è una delle legittime candidate alla vittoria finale del prossimo mondiale e un po’ tutti, all’interno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spagna-Egitto (Amichevole, 31-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda amichevole in pochi giorni per la Roja

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