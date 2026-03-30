Sotto la sala da ballo di un ex presidente statunitense è stato scoperto un complesso militare di grandi dimensioni, situato nell’ala est della residenza ufficiale. Il sito si trova al di sotto di un ampio salone delle feste e sostituisce un vecchio bunker costruito negli anni Quaranta, pensato per proteggere i presidenti da attacchi nucleari. La scoperta ha suscitato reazioni sui social media, con confronti tra il rifugio e strutture simili di epoche passate.

Un complesso militare "imponente» sotto all’altrettanto enorme salone delle feste, nell’ala est della Casa Bianca, al posto del bunker 'anti-apocalissè costruito negli anni 40 per proteggere i presidenti americani da aventuali attacchi nucleari. L’estro creativo di Donald Trump non ha limiti e, non pago di aver demolito almeno un terzo dell’iconica residenza al 1600 di Pennsylvania Avenue per far spazio ad una 'ball room' da 400 milioni di dollari e 999 posti, il tycoon ha annunciato una nuova opera architettonica. Il Pentagono, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One dopo che qualche indiscrezioni era uscita sui media, sta costruendo «un enorme complesso» militare e nel frattempo rafforzando la sala da ballo con «vetri antiproiettili e soffitti anti-drone». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sotto la sala da ballo di Donald Trump spunta un bunker militare. Polemica sui social dopo l’annuncio: "Come Hitler e il rifugio nascosto dal salone"

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