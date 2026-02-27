Vincenzo Schettini a Sanremo il prof da 5 milioni di follower chiamato dal Ministero Ma sui social è polemica dopo le testimonianze di ex studenti

Vincenzo Schettini, insegnante con oltre cinque milioni di follower, parteciperà alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, come annunciato dal Ministero. La sua presenza ha suscitato reazioni sui social, dove sono emerse testimonianze di ex studenti che criticano il suo operato. La notizia ha rapidamente fatto discutere tra gli utenti, divisi tra chi lo sostiene e chi invece esprime dubbi.

Vincenzo Schettini sarà alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarne la presenza è stato il vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, che in conferenza stampa ha smentito le ipotesi, circolate nelle scorse ore, di un suo presunto forfait legato alle critiche ricevute di recente. Al contrario, il professore e content creator, celebre sui social con il nome di “La fisica che ci piace”, ci sarà e sul palco dell’Ariston “parlerà di disagio e dipendenze giovanili, invitato dal Ministero nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema”, aggiunge ancora Fasulo. Per il docente di fisica, molto popolare su TikTok e Instagram con 5 milioni di follower complessivi, dunque, sarà la prima volta al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Schettini e La fisica che ci piace: cosa emerge davvero dall’inchiesta | RUVIDO 268

