Donald Trump con l’uniforme di un agente Ice | a Milano spunta il murale nel rifugio dei senza tetto

A Milano, un murale ha fatto discutere. Raffigura Donald Trump con l’uniforme dell’ICE, l’agenzia americana nota per le sue operazioni dure e spesso contestate. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e rifugiati, che si sono fermati a osservare il volto del presidente statunitense dipinto sul muro di un rifugio per senza tetto. La figura ha diviso chi lo vede come un simbolo di durezza, chi invece come una provocazione. Il murale, apparso senza preavviso, ha già fatto parlare di sé nelle strade

Un murale che raffigura il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che indossa l'uniforme dell'ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo dell'immigrazione salita recentemente alle cronache per i suoi metodi a dir poco violenti. Nell'opera dell'artista aleXsandro Palombo, Trump è rappresentato con il suo iconico completo blu, un giubbotto antiproiettile con la scritta Police Ice e un cappellino rosso con la stessa sigla. Nelle mani stringe i cinque cerchi olimpici, simbolo dell'unione tra i continenti e della fratellanza internazionale, un elemento che nelle mani dell'ICE crea un contrasto visivo che evidenzia la distanza tra ideali globali e pratiche reali nelle politiche migratorie.

