Sosta selvaggia e perenne a Salerno la segnalazione dei residenti
A Salerno continuano a essere segnalate situazioni di sosta selvaggia nelle vie Renato De Martino e Lanzalone, nel rione Carmine. Questa è la quarta denuncia arrivata in redazione da parte di un residente della zona, che segnala la presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare e senza controllo. La problematica coinvolge le aree centrali e le strade adiacenti.
Nuove segnalazioni di sosta selvaggia a Salerno. Arriva in redazione l'ennesima denuncia di un residente, in via Renato De Martino e via Lanzalone, nel rione Carmine. “Inoltro - ci scrivono - una nuova segnalazione per parcheggi selvaggi: le auto sono costantemente in sosta permanente e ostruiscono l'utilizzo degli scivoli ostacolando il regolare percorso pedonale” SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Sosta selvaggia: la segnalazioneSono un cittadino di Arezzo via Morgagni, volevo reclamare la sosta selvaggia di quando è aperto il Centro affari e tutti fanno come vogliono.
"Invasi dalle auto, sosta selvaggia ovunque e nessuno controlla": la denuncia esasperata dei residenti / FOTO - VIDEOUna strada che è l'unica via di accesso per tutto il rione, la residente: "Bloccano mezzi del trasporto pubblico, ambulanze, raccolta dei rifiuti.
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