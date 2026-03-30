Sosta selvaggia e perenne a Salerno la segnalazione dei residenti

A Salerno continuano a essere segnalate situazioni di sosta selvaggia nelle vie Renato De Martino e Lanzalone, nel rione Carmine. Questa è la quarta denuncia arrivata in redazione da parte di un residente della zona, che segnala la presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare e senza controllo. La problematica coinvolge le aree centrali e le strade adiacenti.