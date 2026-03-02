Invasi dalle auto sosta selvaggia ovunque e nessuno controlla | la denuncia esasperata dei residenti FOTO - VIDEO

I residenti di una zona della città segnalano un problema crescente legato alla presenza massiccia di auto e alla sosta selvaggia che si verifica ovunque, senza che ci siano controlli. Lamentano di non riuscire più a muoversi agevolmente e di aver più volte scritto all’amministrazione comunale senza ottenere risultati concreti. La situazione, descritta come insostenibile, viene documentata con foto e video dai cittadini.

Una strada che è l'unica via di accesso per tutto il rione, la residente: "Bloccano mezzi del trasporto pubblico, ambulanze, raccolta dei rifiuti. Non si può andare avanti così" Una situazione insostenibile. “Non possiamo andare avanti così. Da tempo abbiamo scritto all'amministrazione comunale, siamo stati a riunioni, assemblee, incontri. Succede da anni, da quando anno aperto nuovi locali serali e notturni per il divertimento, ma noi residenti non viviamo più”. La donna, che raccoglie voce e malcontento di moltissimi residenti, racconta quello che succede in particolare nei fine settimana. “Lungo via Tartini sarebbe vietato parcheggiare, ci sono anche i cartelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

