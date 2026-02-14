Sosta selvaggia per la partita residenti in rivolta | Il Comune multi anche chi va allo stadio non solo noi

Il malumore dei residenti di Villa Olmo nasce dopo che, il 14 febbraio, molte auto e moto sono rimaste in sosta in modo selvaggio durante la match del Como allo stadio Sinigaglia. Questa situazione ha causato disagi ai residenti, che hanno visto le strade principali come via Cantoni e via Rosales invase dai veicoli dei tifosi. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una problematica più diffusa che coinvolge anche chi frequenta lo stadio.

Segnalazioni dalla zona di Villa Olmo durante il match del Como del 14 febbraio. “Il Comune usi lo stesso pugno di ferro anche con chi va allo stadio” Non una protesta isolata ma il malumore di più residenti. In occasione della partita del Como del 14 febbraio allo stadio Sinigaglia, diversi abitanti della zona di Villa Olmo hanno segnalato auto e moto in sosta selvaggia non solo in piazzetta Mojana, ma anche lungo via Cantoni e via Rosales. Le fotografie inviate in redazione mostrano veicoli parcheggiati fuori dagli spazi consentiti e in punti che, secondo i residenti, creano intralcio e disagi.🔗 Leggi su Quicomo.it Raffica di controlli allo stadio Maradona contro sosta selvaggia, abusivismo e vendita di alcolici In occasione della partita Napoli-Sassuolo, la Polizia Locale di Napoli ha eseguito un piano di controlli nelle zone intorno allo Stadio Maradona. Piazza Arduino è solo per i pedoni, dal Comune il diktat: "Si rimuovano le auto in sosta selvaggia" Il Comune ha deciso di intervenire su Piazza Arduino, dove le auto in sosta selvaggia avevano creato problemi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sosta selvaggia e auto bloccate in Fiera: Vanno risolti i nodi critici della viabilità; Pesaro, caos in piazza Lazzarini. Dilaga la sosta selvaggia, che disagi con i cantieri; Sosta selvaggia e bagni sporchi. E c’è chi parcheggia tra i banchi; Sosta selvaggia in via Santa Maria la Grande, pioggia di sanzioni della polizia: rimosse sei automobili. Blitz sosta selvaggia: denunciato parcheggiatore abusivo, custodiva 26 chiavi di macchine lasciate dai clientiLa Polizia di Stato ha effettuato, questa mattina, un’azione di controllo in diverse strade particolarmente trafficate della città per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. Le verifiche a tap ... catania.liveuniversity.it Parcheggi selvaggi a Catania, colto in flagrante un parcheggiatore abusivo con 26 chiavi di svariati veicoliContinua la lotta alla sosta selvaggia tra le strade catanesi, dove gli agenti hanno sanzionato diversi automobilisti sorpresi in doppia fila ... newsicilia.it Controlli della Polizia di Stato contro la sosta selvaggia in alcune strade particolarmente trafficate della città. Durante le verifiche è stato denunciato un parcheggiatore abusivo trovato con 26 chiavi di auto lasciate in doppia fila dai proprietari. L’attività, svolta d facebook Moncalieri, il Comune dichiara guerra alla sosta selvaggia in centro x.com