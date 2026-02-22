Sosta selvaggia | la segnalazione

Un residente di Arezzo in via Morgagni segnala che durante l’apertura del Centro affari molti parcheggiano ovunque senza rispettare le regole. La causa è la mancanza di controlli adeguati, che permette ai veicoli di occupare spazi riservati e ostacolare il traffico. La situazione crea disagi ai passanti e ai residenti, che si trovano costretti a cercare alternative per parcheggiare. La questione resta irrisolta e richiede interventi immediati.

Sono un cittadino di Arezzo via Morgagni, volevo reclamare la sosta selvaggia di quando è aperto il Centro affari e tutti fanno come vogliono. I vigili urbani non sono intervenuti. Non ne possiamo più. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

"Cosi si incentiva la sosta selvaggia: se sforo il tempo su strisce blu la multa è più alta del divieto di sosta"In alcune aree, superare i limiti di tempo per la sosta regolamentata può portare a sanzioni più severe rispetto al divieto di sosta.

Piazza Gabrielli, transenne contro la sosta selvaggiaA Tolentino, Piazza Gabrielli ha recentemente affrontato il problema della sosta selvaggia nello stadio durante eventi sportivi.

Lanciano: stop alla sosta selvaggia, vigili davanti alla Mazzini

Como, tripla segnalazione: il marciapiede che scompare tra topi e serpenti, la sosta selvaggia, gli asfalti in frantumiSegnalazioni in sequenza oggi dai lettori. Partiamo da via Grilloni a Rebbio dove una lettrice, con messaggio firmato, documenta con abbondante materiale fotografico il marciapiede che sparisce oltre ... comozero.it

Scafati paralizzata da sosta selvaggia e cantieri: Fratelli d’Italia attacca la gestione del trafficoIl problema non riguarda solo la mobilità urbana ma anche la sicurezza: ingorghi improvvisi, rallentamenti continui e difficoltà per mezzi di soccorso e residenti. agro24.it

#Napoli - La situazione a #Mergellina continua ad essere “fuori controllo” nei weekend. La sosta selvaggia davanti gli chalet soprattutto di notte. Questo il tratto davanti lo chalet Ciro ieri alle 2 del mattino e ci sono schiamazzi e clacson ovunque ,cittadini esasp - facebook.com facebook

Purtroppo la situazione a Mergellina continua ad essere fuori controllo. La sosta selvaggia davanti lo chalet Ciro continua tutto il giorno e la notte. Sono e 2 del mattino e ci sono solo schiamazzi e clacson ovunque." x.com