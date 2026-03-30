Sondaggio politico Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

Un sondaggio pubblicato il 30 marzo da Swg mostra Fratelli d’Italia stabile nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento dei consensi. I dati sono riferiti alle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni e sono stati diffusi dal Tg La7. La rilevazione fornisce un quadro aggiornato delle tendenze politiche attuali.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è fermo, Pd e Movimento 5 Stelle crescono. E' la novità nel sondaggio Swg che oggi, 30 marzo, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Il rilevamento evidenzia che Fratelli d'Italia, sempre primo partito con ampio margine, non si sposta dal 29,5% registrato una settimana fa. Il vantaggio della formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Pd si assottiglia. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,5% e arrivano al 22%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che sale dello 0,1% e si attesta al 12,3%. Stesso progresso parziale per Forza Italia, ora al 7,9%. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Tutto quello che riguarda Sondaggio politico Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce. M5S cala Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S cresce(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle cresce. Sondaggio politico La7: Pd cala e M5S cresce, Fratelli d’Italia stabileIl panorama politico italiano, stando alle ultime rilevazioni demoscopiche effettuate da Swg per il Tg La7 e diffuse nella serata del 16 marzo 2026,... Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD