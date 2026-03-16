Sondaggio politico Fratelli d’Italia stabile e Pd cala M5S cresce

Un sondaggio Swg rivela che Fratelli d’Italia rimane stabile nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico registra una flessione e il Movimento 5 Stelle mostra un aumento. I dati sono riferiti alle preferenze degli elettori in vista di eventuali elezioni, a meno di una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia. Lo scenario politico si aggiorna con queste variazioni di consenso.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle cresce. Sono le variazioni secondo il sondaggio Swg che fotografa oggi le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni, a meno di una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia. Il rilevamento diffuso oggi 16 marzo evidenzia che Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane stabile al 29,4%, senza cambiamenti rispetto ad una settimana fa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd. Il partito della segretaria Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 21,7%. In ascesa il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e sale al 12,3%. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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