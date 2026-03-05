Sondaggio politico Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce M5S cala

Un nuovo sondaggio politico rivela che Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione, mentre il Partito Democratico registra un aumento nei consensi. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle subisce una diminuzione nei sondaggi, e il partito di Roberto Vannacci mostra un incremento di supporto. I dati sono stati diffusi dall’agenzia Adnkronos e riflettono le variazioni di popolarità tra i principali partiti italiani.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cresce, il M5S cala. E il partito di Roberto Vannacci sale. E' la 'classifica' oggi nel sondaggio dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' con le intenzioni di voto in caso di elezioni secondo i dati del 5 marzo. Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 16 febbraio. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni è sempre al 29,3% con un ampio vantaggio sul Pd. Il Partito Democratico guadagna lo 0,4% e sale al 23%. Il Movimento 5 stelle, invece, è al 10,5% in calo dello 0,6%. Ai piedi del podio Forza Italia al 9% è stabile, mentre la Lega è all'8,5% (+0,2%). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce e il partito di Roberto Vannacci accelera.

Sondaggi politici SWG La7: Fratelli d'Italia cala, PD cresce.

Guadagna terreno Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che sale al 3,6% (+0,2%) e supera Azione di Carlo Calenda, in calo al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi resta ferma al 2,2%.

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano.

