Sondaggio politico La7 | Pd cala e M5S cresce Fratelli d’Italia stabile

Secondo un sondaggio politico condotto da Swg per La7, il Partito Democratico registra un calo nei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle mostra una crescita significativa. I Fratelli d’Italia si mantengono invece stabili nei sondaggi. La rilevazione rivela le variazioni di opinione degli italiani riguardo ai principali partiti politici attivi nel paese.

Il panorama politico italiano, stando alle ultime rilevazioni demoscopiche effettuate da Swg per il Tg La7 e diffuse nella serata del 16 marzo 2026, appare caratterizzato da una sostanziale resilienza dei blocchi principali, sebbene si inizino a intravedere piccoli ma significativi smottamenti nelle aree di opposizione. In un contesto dominato dall’attesa per il prossimo referendum sulla riforma della giustizia, il quadro delle intenzioni di voto offre uno spaccato di un elettorato che sembra confermare la fiducia nel partito di maggioranza relativa, mentre penalizza leggermente la principale forza della coalizione progressista a vantaggio della componente populista e movimentista del centrosinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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