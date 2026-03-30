Dopo sette giorni di intense consultazioni, l'ultimo sondaggio condotto da Swg per TgLa7 mostra il partito di Giorgia Meloni come il più votato, con una posizione stabile e consolidata. Al secondo posto si trova un altro schieramento, mentre un terzo partito registra una diminuzione nei consensi rispetto alla settimana precedente. La rilevazione è stata diffusa durante il telegiornale delle 20, condotto da Enrico Mentana.

Stabile e saldamente primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 e illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione delle 20. Dopo sette giorni di fuoco a seguito dell'esito del referendum sulla giustizia, con la vittoria del No sul Sì alla riforma Nordio, non ci sono stati particolari scossoni per il partito della premier, che resta sempre in cima alla classifica dei partiti, con un notevole distacco con la seconda forza politica, il Pd di Elly Schlein. Stando alla rilevazione Swg, i dem in una settimana hanno acquistato uno 0,5% dei consensi salendo così al 22%. Mentre l'aumento è stato più contenuto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha guadagnato lo 0,1 portandosi al 12,3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, dopo 7 giorni di fuoco... Ecco chi sale e chi scende

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