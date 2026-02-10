Sondaggio Mentana i numeri sui partiti | chi sale chi scende il dato sulla ‘new entry’

Nel nuovo sondaggio di Mentana, i numeri sui partiti mostrano ancora movimenti. Alcune forze salgono, altre scendono, mentre una “new entry” si fa largo nel panorama politico. La classifica si mantiene stabile, ma l’elettorato continua a cambiare, e questo scenario conferma una fase di assestamento con molti ancora in cerca di una collocazione definitiva.

Il quadro dei consensi politici registra nuovi spostamenti e conferma una fase di assestamento per molte forze, con variazioni che, pur non stravolgendo la classifica, raccontano un elettorato ancora mobile. A emergere dall’ultima indagine, condotta da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, è soprattutto il rallentamento di alcune forze tradizionali, accompagnato da segnali contrastanti all’interno del centrodestra e del campo progressista, come evidenziato dall’ultimo sondaggio settimanale. Tra i partiti che arretrano figura anche il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che perde lo 0,3% dei consensi e scende all’11,7.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il sondaggio Swg per Tg La7, diffuso il 15 dicembre 2025, offre una panoramica aggiornata degli attuali equilibri politici italiani, evidenziando chi registra aumenti di consensi e chi, invece, perde terreno tra i principali partiti del paese.

Un nuovo sondaggio di Mentana rivela sorprese nei consensi dei partiti italiani, con cambiamenti improvvisi tra chi sale e chi scende.

SONDAGGIO POLITICO MENTANA TG LA7: LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 20 GENNAIO 2026

