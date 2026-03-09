L'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana mostra variazioni nei consensi politici in Italia in seguito alle tensioni con l’Iran. Durante l’edizione serale del 9 marzo, il direttore del telegiornale ha presentato i dati aggiornati, evidenziando un incremento di alcuni partiti e un calo di altri. La rilevazione, tradizionale all’inizio di ogni settimana, riflette i movimenti dell’opinione pubblica in questo periodo.

Un sussulto dell'opposizione, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. E' il direttore, nella edizione del Tg serale del 9 marzo, a snocciolare gli ultimi numeri della ormai tradizionale rilevazione di inizio settimana. E nel complessivo equilibrio di uno scenario politico interno dominato, come ovvio, dalle turbolenze internazionali, spicca qualche dato. Fratelli d'Italia, innanzitutto, resta largamente il primo partito del panorama. Ma attenzione: la creatura di Giorgia Meloni secondo Swg perde lo 0,4, scendendo dal 29,8 al 29,4 per cento. Alle spalle di FdI salgono i due principali partiti delle opposizioni. Il Partito democratico di Elly Schlein passa dal 21,6 al 21,8% guadagnando lo 0,2 in una settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, effetto Iran: chi sale e chi scende

