Sondaggio Mentana FdI ennesima conferma e Pd giù | chi sale e chi scende

Nel nuovo sondaggio condotto da Swg per TgLa7 e presentato da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia si conferma come primo partito, mentre il Partito Democratico registra una diminuzione nei consensi. I risultati mostrano anche un aumento di altri gruppi politici e variazioni tra le diverse forze parlamentari. La rilevazione fornisce una fotografia aggiornata delle intenzioni di voto degli italiani in questa fase politica.

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, illustrato da Enrico Mentana nell'edizione delle 20 del telegiornale. Il partito della premier Giorgia Meloni non subisce alcuna variazione rispetto alla settimana scorsa e continua ad attestarsi sul 29,4% dei consensi. Al secondo posto, in lieve calo, il Partito democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,1 e si porta così al 21,7. Su dello 0,3, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,3. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e scende all'8%. Lo stesso calo è toccato anche alla Lega di Matteo Salvini e ad Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, entrambi al 6,6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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