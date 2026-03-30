Sofia sorride all’Italia | Raffaeli fa tris le Farfalle chiudono con un prezioso argento

L’Italia torna in pedana con una vittoria e un podio nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Sofia sorride, mentre Raffaeli conquista il suo terzo successo personale. Le Farfalle, invece, chiudono la competizione con una medaglia d’argento, offrendo un segnale positivo per la stagione.

La prima uscita stagionale in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica consegna all’Italia un bilancio decisamente incoraggiante. Nella tappa di Sofia, le azzurre tornano a casa con altre quattro medaglie, confermando una crescita già intravista nei precedenti appuntamenti internazionali. A prendersi la scena è stata soprattutto Sofia Raffaeli, che dopo il terzo posto nell’all-around ha arricchito il proprio weekend con tre nuovi podi nelle finali di specialità. A completare il quadro ci hanno pensato le Farfalle, seconde nella finale del misto e capaci di chiudere il fine settimana con un’altra prova di spessore. All’Arena Arme, impianto che nel 2022 le aveva regalato il titolo mondiale, Raffaeli ha mostrato ancora una volta tutto il proprio valore. 🔗 Leggi su Sportface.it

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