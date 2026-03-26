Le Farfalle ripartono da Sofia | l’Italia apre la Coppa del Mondo con un gruppo tutto da costruire

Le Farfalle riprendono l’attività internazionale a Sofia, dove si assegnano le prime tappe della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo aver partecipato al Grand Prix di Marbella, concluso al secondo posto nel concorso generale, la squadra italiana si prepara a competere in una fase ancora in fase di definizione, con un gruppo che sta lavorando per consolidarsi.

Dopo il debutto stagionale al Grand Prix di Marbella, chiuso al secondo posto nel concorso generale del triangolare internazionale alle spalle della Spagna, le Farfalle sono pronte a tuffarsi nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Il primo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante si svolgerà a Sofia questo fine settimana, da oggi fino a domenica 28 marzo, segnando l’avvio di un percorso molto importante per la nazionale italiana. Sarà una stagione lunga e significativa, destinata a concludersi in estate a Milano, prima dei Mondiali che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta a questa nuova avventura con la necessità di ricostruire identità, automatismi e fiducia dopo le difficoltà vissute nella passata stagione agonistica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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