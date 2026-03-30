World Cup di Sofia | tris di medaglie per Raffaeli argento per le Farfalle – Rivivi le emozioni su Volare TV

Nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Sofia, l’Italia ha conquistato quattro medaglie. Raffaeli ha ottenuto tre medaglie, mentre le Farfalle hanno vinto un argento. Le finali sono state trasmesse in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV dedicato alla piattaforma OTT.

Quattro podi per l’Italia nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con le finali trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Bilancio positivo per la nazionale italiana nella prima tappa stagionale della World Cup di ginnastica ritmica disputata a Sofia. Le azzurre tornano dalla Bulgaria con altre quattro medaglie dopo il terzo posto conquistato da Sofia Raffaeli nell’all-around. Nelle finali di specialità la ginnasta marchigiana ha ottenuto tre podi, mentre la squadra delle Farfalle ha conquistato un argento nell’esercizio misto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del...