Sofia Raffaeli ha conquistato quattro piazzamenti in occasione delle gare di specialità durante la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La ginnasta ha ottenuto tre medaglie di bronzo e una di argento in diverse finali di specialità, salendo sul podio in tutte le prove della giornata. La competizione si è svolta in una sede internazionale con partecipanti provenienti da vari paesi.

Sofia Raffaeli è salita sul podio in ben tre Finali di Specialità durante la giornata che ha chiuso la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo il terzo posto conquistato nel concorso generale individuale, il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo si è distinta negli atti conclusivi con i singoli attrezzi (prove non previste alle Olimpiadi). Terzo posto con il cerchio (29.600) alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.400 per la vincitrice dell’all-around) e della russa Sofiia Ilteriakova (29.700). Terza piazza con la palla (28.550) dietro alla solita Onifriichuk (29.000) e alla bulgara Stiliana Nikolova (28.900 per la vice campionessa del mondo sul giro completo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli e le Farfalle si regalano quattro podi di specialità in Coppa del Mondo

Articoli correlati

Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastroSofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica...

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata È un grande...