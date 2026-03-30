La commissione prefettizia d’accesso ha raccolto le trascrizioni di cinque telefonate risalenti al 25 marzo, nell’ambito di un'indagine sulle presunte infiltrazioni della criminalità nel Comune di Sorrento. Durante l’audizione, si è parlato di una possibile

La commissione prefettizia d’accesso, che indaga sulle presunte infiltrazioni della criminalità e della camorra nelle decisioni politiche e amministrative avvenute nel contesto del Comune di Sorrento, ha acquisito le trascrizioni di cinque telefonate avvenute tra il 25.12.2019 e il 25.03.2020 tra l’ex sindaco Massimo Coppola e un intermediario della security nei bar e nei locali notturni ritenuto vicino al clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. Coppola – agli arresti dal 21 maggio scorso per la Tangentopoli del Sistema Sorrento – parlava con una persona che aveva rapporti con pr di discoteche, e che sarà poi condannata a 11 anni per diversi reati, tra i quali l’aver imposto con metodi estorsivi l’assunzione di quattro buttafuori in un pub sorrentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento | “Prepariamo la battaglia”: in commissione d’accesso le telefonate tra l’ex sindaco Coppola e il ras dei locali vicino al clan D’Alessandro

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