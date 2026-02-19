Sistema Sorrento l’ex sindaco Coppola vuole patteggiare Il nodo dei due processi in attesa del parere del pm

L’ex sindaco Coppola ha deciso di chiedere un patteggiamento nel caso Sistema Sorrento, a causa delle accuse di irregolarità nella gestione amministrativa. La decisione arriva mentre i processi legati alla vicenda sono in attesa del parere del pubblico ministero. La prima udienza con rito immediato, programmata per il 20 febbraio, rappresenta il primo passo di un procedimento giudiziario che coinvolge anche altri soggetti. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono ulteriori sviluppi in tribunale.

Il 20 febbraio era prevista l a prima udienza del processo con rito immediato al primo filone del ‘Sistema Sorrento’. Non ci sarà. È sconvocata. Massimo Coppola ha chiesto il patteggiamento. Tramite i suoi avvocati Bruno Larosa e Gianni Pane, l’ex sindaco di Sorrento ha proposto una “applicazione concordata della pena” di poco inferiore ai 5 anni (il massimo stabilito dal codice per questo rito alternativo), con la quale chiudere la prima tranche dell’inchiesta, quella relativa alle mazzette della cooperativa Prisma sugli appalti della refezione delle scuole e dell’asilo nido. Contestualmente, i legali vorrebbero far circoscrivere il risarcimento danni non oltre le cifre (decine di migliaia di euro) sequestrate dopo l’esecuzione della misura cautelare in flagranza, quando il 20 maggio Coppola fu ritrovato coi 4500 euro in contanti dell’imprenditore Michele De Angelis ancora addosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

‘Sistema Sorrento’, secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Coppola. Chiusa l’indagine su decine di appalti truccatiIl procedimento giudiziario relativo al cosiddetto 'Sistema Sorrento' prosegue con un secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Massimo Coppola.

