Sistema Sorrento la prefettura invia la commissione d’accesso | indagherà sui tentativi di infiltrazione dei clan

La prefettura di Sorrento ha inviato una commissione d’accesso al Comune per verificare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. La commissione si è insediata recentemente e avrà il compito di approfondire eventuali connessioni tra i clan e l’amministrazione comunale. Le indagini si concentrano su presunti tentativi di infiltrazione da parte di gruppi criminali nel sistema locale.

Il "Sistema Sorrento" è ora oggetto di indagini anticamorra del Viminale. Poco fa si è insediata la commissione d'accesso al Comune per verificare la sussistenza di infiltrazioni della criminalità nell'amministrazione comunale. L'ha nominata il prefetto di Napoli Michele di Bari su delega del ministro dell'Interno "per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del suddetto Comune", recita la nota di rito diffusa dall'ufficio stampa. L'accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.