Sistema Sorrento nel dossier della commissione d’accesso l’assunzione al Comune di un pregiudicato di camorra

La commissione d’accesso inviata da Prefettura e Viminale ha richiesto di acquisire gli atti del Comune di Sorrento fino a maggio 2025. Nel dossier si segnala l’assunzione di un pregiudicato di camorra da parte dell’amministrazione comunale. La verifica riguarda presunte infiltrazioni criminali nel sistema amministrativo locale. La richiesta di documenti si inserisce nelle indagini in corso sul tema.

La commissione d’accesso inviata da Prefettura e Viminale per verificare se la camorra è penetrata nel Comune di Sorrento ha chiesto di acquisire gli atti municipali fino a maggio 2025. In pratica fino ai giorni dell’arresto e delle dimissioni dell’ex sindaco Massimo Coppola (nella foto), abbattuto da pesanti accuse di corruzione intorno a numerosi appalti e affidamenti. E tra gli appunti di lavoro all’attenzione della commissione coordinata dal vice prefetto Vincenzo Chieffi, ce n’è uno segnato in rosso: l’assunzione al Comune di uno dei figli del pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto, quattro anni e mezzo di condanna per concorso nel clan Esposito (espiati), ora in carcere a scontare altri sette anni per bancarotte e reati fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

