Dopo aver vinto il torneo di Miami e conquistato il Sunshine Double, il giocatore italiano si avvicina alla vetta della classifica mondiale. Con questa serie di risultati, le sue possibilità di superare il numero uno attuale aumentano, e l’obiettivo di raggiungere la posizione più alta si fa più concreto. La corsa al primo posto si concentra ora sulla prossima tappa a Montecarlo.

La corsa al vertice del tennis mondiale si riapre, e ora Jannik Sinnervede concretamente il ritorno al numero uno del ranking ATP. Il successo al Masters 1000 di Miami, arrivato dopo quello a Indian Wells, ha permesso all’azzurro di completare uno straordinario “Sunshine Double” e ridurre sensibilmente il distacco da Carlos Alcaraz. Un risultato ancora più significativo se si considera il passo falso dello spagnolo in Florida, eliminato a sorpresa al terzo turno da Sebastian Korda. Una battuta d’arresto che ha limitato il bottino di Alcaraz a soli 40 punti, portandolo a quota 13.590 e lasciando spazio alla rimonta del rivale italiano. Sinner, invece, ha sfruttato al massimo l’occasione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner può tornare numero 1 al Mondo: la rincorsa ad Alcaraz entra nel vivo

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