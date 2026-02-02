Come e quando Sinner può tornare numero 1 al mondo

Jannik Sinner si prepara a tornare in pista dopo l’eliminazione deludente in semifinale all’Australian Open. Nonostante la sconfitta, il giovane tennista italiano non si perde d’animo e lavora duro per rimettersi in forma. Il suo obiettivo resta quello di riprendersi il numero 1 al mondo, ma sa che dovrà affrontare molte sfide. Intanto, continua a dimostrare di avere la forza di superare anche le sconfitte più dure, come quella di Roland Garros 2025.

AGI - Dolorosa, dolorosissima l’eliminazione in semifinale all’Australian Open per  Jannik Sinner. Ma lui è forte e ha dimostrato di saper crescere nelle  sconfitte  e dimenticare in fretta le (poche) delusioni, anche le più cocenti come al Roland Garros del 2025. Adesso, lo ha detto lui stesso, deve riposarsi un po’, ricaricare le batterie, e tornare poi a combattere sui campi per contendere al fenomeno  Alcaraz  il  trono del tennis  che Jannik ha conservato per 66 settimane, di cui 65 consecutive. Al momento, dopo la vittoria a Melbourne, lo spagnolo ha la stratosferica cifra di  13.650 punti, inseguito proprio da Jannik a 3350 lunghezze ( 10. 🔗 Leggi su Agi.it

