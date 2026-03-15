Carlos Alcaraz, previsto protagonista della semifinale a Indian Wells, è stato eliminato, aprendo così una nuova fase della stagione tennistica. La sua caduta rappresenta una sorpresa nel torneo, lasciando spazio a Sinner per continuare la corsa al primo posto della classifica mondiale. La partita era considerata uno degli appuntamenti principali del torneo, ma ora la scena si apre a nuovi possibili sviluppi.

La semifinale di Indian Wells doveva essere un’altra tappa della stagione dominante di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo arrivava in California con una lunga serie di vittorie e con l’obiettivo di confermarsi padrone del torneo. Invece il Masters 1000 californiano ha regalato una sorpresa che cambia la prospettiva del circuito: Daniil Medvedev ha battuto il numero uno del mondo in due set, 6-3, 7-6, conquistando la finale. Il risultato ha definito anche l’altra metà del quadro. Nell’altra semifinale Jannik Sinner ha superato nettamente Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-4, conquistando così l’accesso alla finale del torneo. Sarà quindi il russo ad affrontare l’azzurro nell’atto conclusivo di uno dei tornei più prestigiosi del calendario ATP. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alcaraz cade a Indian Wells, la sorpresa che riapre la stagione: Sinner può ripartire nella rincorsa al numero uno

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