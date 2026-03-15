Assist di Alcaraz e Sinner accorcia nel ranking | ecco quando può tornare numero 1

Nella finale di Indian Wells, Alcaraz ha conquistato un assist decisivo, mentre Jannik Sinner ha ottenuto punti importanti che lo avvicinano alla vetta del ranking. Sinner, che non ha ancora punti da difendere in questa fase, ha migliorato la sua posizione e ora può puntare a tornare numero uno. La gara ha visto protagonisti questi due giocatori e i risultati influiranno sulla classifica mondiale.

Indian Wells, per due anni di fila territorio di caccia di Carlos Alcaraz con le vittorie nel 2023 e 2024, nell'edizione 2026 potrebbe sorridere a Sinner. L'azzurro può già in realtà dirsi soddisfatto in termini di classifica, al di là del risultato in finale contro Medvedev. Jannik, che lo scorso anno aveva saltato il 1000 californiano, come tutte le competizioni dal post Australian Open fino a Roma a causa del caso Clostebol, ha già guadagnato 650 punti in classifica raggiungendo la finale. Potrebbero diventare 1000, netti non avendo nulla da difendere, in caso di vittoria dell'unico torneo Masters sul cemento che gli manca. Alcaraz, confermando i 400 punti della semifinale 2025 non ha aggiunto né perso nulla in termini di punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1 Articoli correlati Sinner, quando può tornare numero 1: il nuovo ranking AtpLa prima vittoria in carriera agli Australian Open, ha fruttato allo spagnolo Carlos Alcaraz il titolo di più giovane ad aver completato il Career... Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 15 marzo, la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Contenuti e approfondimenti su Assist di Alcaraz e Sinner accorcia nel... Discussioni sull' argomento Sinner vince Indian Wells? Come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno; Inter-Genoa: la splendida prodezza al volo di Dimarco; Sinner e Alcaraz amiconi a Indian Wells: il saluto affettuoso, l’allenamento fianco a fianco e l’intrusione di Carlos; SportMediaset: Alcaraz non perdona Video. Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1La finale a Indian Wells vale punti pesanti per Jannik che si riavvicina a Carlos e non ha punti da difendere fino a Roma ... msn.com Class recognize class: Boga esalta Yildiz autore dell’assist che gli ha permesso di timbrare il cartellino per la terza volta consecutiva. Il numero 10 della Juve è uno di quei giocatori che vi fanno amare il calcio facebook