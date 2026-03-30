Jannik Sinner si prepara a tornare in campo sulla terra rossa di Montecarlo, con l'obiettivo di sfidare nuovamente Alcaraz. La sua capacità di gestire la pressione durante le partite è uno degli aspetti che lo distingue, mostrando un controllo dei nervi che gli permette di mantenere sempre la calma anche nei momenti più tesi. La competizione si avvicina e l’atleta si concentra sulle prossime sfide.

Il controllo dei nervi è una delle armi di Jannik Sinner. Quando la tensione sale e chiunque di noi inevitabilmente si agita ecco cosa succede ai fuoriclasse: controllo assoluto, capacità di mantenere una freddezza glaciale e pure qualcosa in più. Un tocco magico, un colpo vincente, la dote migliore tirata fuori al momento giusto. Quando tutto sembra finito Jannik Sinner schiaccia simbolicamente un bottone, resetta e riesce a dare tutto il meglio di sè. Anche un’ora e mezzo dentro uno spogliatoio tra un set e l’altro come successo a Miami può essere un motivo di stress, la semplicità con cui il tennista italiano ha raccontato cosa ha fatto in quei lunghissimi novanta minuti spiega perfettamente di cosa stiamo parlando. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, la terra rossa di Montecarlo può riportarlo davanti ad Alcaraz

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Sinner rincorre Alcaraz: Miami accorcia la distanza, Montecarlo può decidere il numero 1Jannik Sinner si è svegliato con una finale da giocare e una classifica ATP che finalmente racconta qualcosa di più vicino alla realtà del campo.

Sinner accorcia su Alcaraz: a Montecarlo può scattare il sorpasso. Paolini ottava nel WTAIl doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking.