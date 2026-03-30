Sinner accorcia su Alcaraz | a Montecarlo può scattare il sorpasso Paolini ottava nel WTA

Nel torneo di Montecarlo, Sinner ha ridotto il divario con Alcaraz, aprendo la possibilità di sorpassarlo in classifica. Nel circuito femminile, Paolini si è classificata ottava nel WTA. Nel doppio, i risultati sui campi in cemento negli Stati Uniti hanno portato Zverev al terzo posto nel ranking ATP, Musetti è rimasto stabile al quinto, mentre Cobolli ha raggiunto il suo miglior posizionamento.

Il doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. In campo femminile Sabalenka allunga, Gauff torna terza davanti a Swiatek Il cemento americano ha ridisegnato le gerarchie del tennis mondiale. Jannik Sinner, dopo il trionfo a Indian Wells e il successo a Miami, ha ridotto a 1.190 punti il distacco da Carlos Alcaraz in cima al ranking ATP. Il prossimo appuntamento sarà Montecarlo, sulla terra rossa, e lì potrebbe consumarsi il sorpasso che tutto il tennis italiano attende. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Sinner rincorre Alcaraz: Miami accorcia la distanza, Montecarlo può decidere il numero 1Jannik Sinner si è svegliato con una finale da giocare e una classifica ATP che finalmente racconta qualcosa di più vicino alla realtà del campo.

Leggi anche: Dopo il trionfo a Miami Sinner vede il sorpasso su Alcaraz: a Montecarlo può tornare numero 1 se si verificano questi risultati

Contenuti utili per approfondire Sinner accorcia

Temi più discussi: Sinner accorcia su Alcaraz: ora è a -1190 punti. Ecco quando può superarlo; Capolavoro Sinner a Miami: piega Lehecka, vince il Sunshine Double e si avvicina ancora ad Alcaraz; Atp Miami, Sinner batte Lehecka e conquista il Sunshine double; Sinner completa il Sunshine Double battendo Lehecka in finale a Miami.

Sinner accorcia su Alcaraz: a Montecarlo può scattare il sorpasso. Paolini ottava nel WTAIl doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. In campo femminile Sabalenka ... sportface.it

Sinner accorcia su Alcaraz: ora è a -1190 punti. Ecco quando può superarloIl trionfo a Miami, dopo quello di Indian Wells, ha consentito a Jannik di ridurre il divario dal numero 1 del mondo. E a ... msn.com

Jannik Sinner conquista il Sunshine Double piegando con un doppio 6/4 la resistenza di Lehecka, e’ il Re di #MiamiOpen e accorcia su Alcaraz - facebook.com facebook

Sinner-Moutet al terzo turno di Miami: Jannik a caccia degli ottavi per accorciare in classifica su Alcaraz x.com