Sinner accorcia su Alcaraz | a Montecarlo può scattare il sorpasso Paolini ottava nel WTA
Nel torneo di Montecarlo, Sinner ha ridotto il divario con Alcaraz, aprendo la possibilità di sorpassarlo in classifica. Nel circuito femminile, Paolini si è classificata ottava nel WTA. Nel doppio, i risultati sui campi in cemento negli Stati Uniti hanno portato Zverev al terzo posto nel ranking ATP, Musetti è rimasto stabile al quinto, mentre Cobolli ha raggiunto il suo miglior posizionamento.
Il doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. In campo femminile Sabalenka allunga, Gauff torna terza davanti a Swiatek Il cemento americano ha ridisegnato le gerarchie del tennis mondiale. Jannik Sinner, dopo il trionfo a Indian Wells e il successo a Miami, ha ridotto a 1.190 punti il distacco da Carlos Alcaraz in cima al ranking ATP. Il prossimo appuntamento sarà Montecarlo, sulla terra rossa, e lì potrebbe consumarsi il sorpasso che tutto il tennis italiano attende. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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