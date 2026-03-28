Jannik Sinner si prepara a disputare una finale a Miami, mentre la classifica ATP mostra un avvicinamento a Carlos Alcaraz. La competizione tra i due si fa più intensa e la posizione in classifica potrebbe cambiare già nei prossimi tornei, con Montecarlo che potrebbe decidere il numero uno. La corsa al vertice si fa più serrata e il tennista italiano si avvicina al leader del ranking.

Jannik Sinner si è svegliato con una finale da giocare e una classifica ATP che finalmente racconta qualcosa di più vicino alla realtà del campo. La vittoria in semifinale a Miami contro Zverev, netta e senza sbavature, ha cambiato il peso dei numeri e la percezione della corsa al vertice. Il distacco da Alcaraz si è ridotto sensibilmente e, per la prima volta dopo mesi, la distanza non appare più come un muro ma come una salita affrontabile, concreta, persino imminente. Il punto non è solo quanto manca, ma come si sta arrivando lì. Perché mentre lo spagnolo difende e gestisce, Sinner accumula e cresce. Ogni partita vinta in Florida è stata un guadagno puro, senza il peso del passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner rincorre Alcaraz: Miami accorcia la distanza, Montecarlo può decidere il numero 1

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