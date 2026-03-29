Riecco Alcaraz | allenamento a Murcia sulla terra rossa in vista di Montecarlo
Dopo l'eliminazione all’ATP di Miami, il tennista spagnolo ha ripreso gli allenamenti nella sua città natale, Murcia, concentrandosi sulla terra rossa. L’obiettivo è prepararsi per il torneo Masters 1000 di Montecarlo, che inizierà domenica 5 aprile. L’atleta ha svolto sessioni di allenamento in vista della competizione sulla superficie su cui si concentrerà durante la manifestazione.
Reduce dall'eliminazione all'Atp di Miami, il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi a casa sua, a Murcia, sulla terra rossa in vista del Masters 1000 di Montecarlo (che partirà domenica 5 aprile). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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