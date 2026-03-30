Si sente male e cade nel camino acceso | Antonio Pesce trovato morto carbonizzato in casa a Sanza
Un uomo di 68 anni è stato trovato morto carbonizzato nella propria abitazione a Sanza. La vittima si era sentita male e era caduta nel camino acceso. Sul corpo è stata eseguita un’autopsia, mentre i funerali sono previsti per martedì 31 marzo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.
L'uomo, 68 anni, è stato trovato morto carbonizzato nelle scorse ore. Sulla salma è stata eseguita l'autopsia, mentre domani, martedì 31 marzo, si svolgeranno i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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