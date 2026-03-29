Dramma della solitudine a Sanza | uomo trovato morto carbonizzato a casa sua

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sanza, con il corpo carbonizzato. L’incendio si è verificato ieri sera nel centro storico del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Dramma nel centro storico di Sanza: un 68enne è stato trovato morto carbonizzato nella propria abitazione, ieri sera. A rinvenire il corpo senza vita dell'uomo, vedovo che viveva da solo, i Carabinieri. Da domenica scorsa, quando si recò alle urne a votare per il referendum, nessuno lo aveva più visto in strada. Soltanto di ieri, tuttavia, l'allarme lanciato dai familiari che vivono lontano da Sanza. Probabilmente, giorni fa, la vittima aveva accusato un malore, cadendo nel camino. La salma si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tragico accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Dramma della solitudine a Sanza: uomo trovato morto carbonizzato a casa sua Articoli correlati Leggi anche: Dramma della solitudine a Favara: 67enne trovato morto in casa Dramma della solitudine a Omignano: 56enne trovato morto in casaTragedia ad Omignano, dove un uomo di 56 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno della propria abitazione. Contenuti utili per approfondire Dramma della Temi più discussi: Dramma della solitudine, anziano morto da tempo trovato a Lido di Dante; Tragedia della solitudine a Lido di Dante: 88enne trovato morto in casa dopo giorni di silenzio; Nessuno lo vedeva da giorni, Polizia entra nella casa e trova l'uomo morto: le indagini sul decesso; Alto Tirreno cosentino, morti in casa e in solitudine: la lunga scia di casi negli ultimi tre mesi · CosenzaChannel.it. Dramma della solitudine, anziano morto da tempo trovato a Lido di DanteIl corpo era in casa in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme un vicino nella località del Ravennate ... rainews.it Terni, dramma della solitudine a Città Giardino: 82enne trovato morto a casa in via VodiceTERNI - Dramma della solitudine in un'abitazione di Città Giardino, dove nella tarda serata è stato trovato il corpo senza vita di un 82enne. L'anziano sarebbe deceduto da diversi giorni. L'allarme è ... ilmessaggero.it S’E’ RINCOJONITA LA BALENA! - IL DRAMMA DELLA MEGATTERA, CHE DA GIORNI APPASSIONA LA GERMANIA x.com Alle 21:15 “Dramma della gelosia - Tutti i particolari in cronaca” di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini | Di professione muratore, Oreste lascia la moglie per andare a vivere con Adelaide, fioraia al cimitero. Qualche tempo do - facebook.com facebook