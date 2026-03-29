Salerno malore in casa | cade nel camino acceso e muore carbonizzato la scoperta choc

Da liberoquotidiano.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanza, nel Salernitano, una persona ha accusato un malore in casa, è caduta nel camino acceso ed è rimasta intrappolata, morendo carbonizzata. La scoperta è avvenuta in seguito alla segnalazione di un vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Attualmente sono in corso le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ha un malore in casa, cade nel camino acceso e muore carbonizzato: è successo a  Sanza, nel Salernitano. La tragedia, però, è stata scoperta solo dopo alcuni giorni. Vittima un uomo di 68 anni. A far scattare l'allarme sono stati i vicini, che si erano insospettiti per via della sua assenza prolungata. Secondo i primi accertamenti, l’uomo - che aveva due figli - viveva da solo e sarebbe stato colto da un malore nei giorni precedenti al ritrovamento. Cadendo, sarebbe finito nel camino acceso, senza riuscire a rialzarsi. Il decesso, dunque, risalirebbe a diversi giorni fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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