Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Sanza, dopo essere caduto nel fuoco domestico. La scena è stata scoperta dai soccorritori intervenuti sul posto, che hanno escluso la presenza di altri coinvolgimenti. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso e l’origine dell’incendio.

"> Tragedia a Sanza: Uomo Ritrovato Morto in Casa. Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Sanza, un comune situato in provincia di Salerno. Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, nel cuore del centro storico. La vicenda ha suscitato profonda impressione tra i residenti, che non si aspettavano di assistere a un evento così tragico. La Scoperta del Corpo Carbonizzato. Secondo le informazioni fornite dall’agenzia di stampa ANSA, il cadavere della vittima è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento in via San Sebastiano. Al momento del ritrovamento, il corpo era completamente carbonizzato, rendendo difficile il riconoscimento immediato dell’identità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia domestica: uomo si sente male e cade nel fuoco, trovato carbonizzato.

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