Si picchiano per strada poi aggrediscono i poliziotti intervenuti | agenti feriti ad Aversa due uomini arrestati
Due uomini sono stati arrestati nel centro di Aversa, in provincia di Caserta, dopo aver prima picchiato tra loro per strada e poi aggredito gli agenti intervenuti. Gli agenti sono rimasti feriti durante l’intervento e sono stati portati in ospedale. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
I due sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel centro di Aversa, in provincia di Caserta; per i due si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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