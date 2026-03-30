Si picchiano per strada poi aggrediscono i poliziotti intervenuti | agenti feriti ad Aversa due uomini arrestati

Due uomini sono stati arrestati nel centro di Aversa, in provincia di Caserta, dopo aver prima picchiato tra loro per strada e poi aggredito gli agenti intervenuti. Gli agenti sono rimasti feriti durante l’intervento e sono stati portati in ospedale. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.