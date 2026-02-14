Due giovani italiani sono stati arrestati a Milano e nei suoi dintorni perché spacciavano droga e hanno aggredito gli agenti durante un controllo. Durante le operazioni, i poliziotti hanno sequestrato quantitativi di stupefacenti e denaro contante. Uno dei fermati ha cercato di scappare mentre veniva portato in Questura, scatenando una colluttazione con gli agenti.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale nel corso di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Milano e nell’hinterland. Gli arresti sono avvenuti ieri pomeriggio e in serata, nell’ambito di un’attività di contrasto al commercio illegale di droga in diverse zone della città e dei comuni limitrofi. Due arresti a Milano Il primo intervento si è svolto nel pomeriggio, intorno alle 15. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno seguito un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto per droga avvenuto a fine gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fermati per spaccio aggrediscono gli agenti per strada e in Questura a Milano, arrestati due giovani

