Rissa violenta ad Aversa due uomini aggrediscono i poliziotti intervenuti per riportare la calma | l' epilogo

Ad Aversa, due uomini di origine marocchina sono stati arrestati dopo una rissa violenta. Durante l'intervento delle forze dell'ordine per ristabilire la calma, sono stati aggrediti e due agenti sono rimasti feriti. Sono in corso verifiche sulla possibilità di adottare provvedimenti di espulsione nei confronti dei due soggetti coinvolti.

Due arresti e due poliziotti feriti: questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta ad Aversa tra due uomini di origine marocchina. L’episodio, avvenuto in strada, è stato sedato grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto fronteggiare la resistenza dei coinvolti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e sono in corso valutazioni per eventuali provvedimenti amministrativi a carico degli arrestati. Due arresti ad Aversa La rissa e la resistenza agli agenti Il supporto delle pattuglie e dei Carabinieri Feriti due agenti durante l'operazione Possibili provvedimenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rissa violenta ad Aversa, due uomini aggrediscono i poliziotti intervenuti per riportare la calma: l'epilogo Una selezione di notizie su Rissa violenta Aversa, rissa con bottiglie in strada: due arresti, feriti anche due poliziottiViolenta rissa nel centro di Aversa, dove due uomini di circa 30 anni si sono affrontati in strada arrivando a utilizzare anche bottiglie di vetro,... Rissa violenta per futili motivi nel pieno centro di Crotone, coinvolte tre persone: l'epilogo della vicendaTre diveti di accesso al centro urbano sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini crotonesi e di un cittadino pakistano... Leggi anche: Truffa dei finti carabinieri: in due tentano di portare via gioielli e contanti, aggrediti i poliziotti intervenuti