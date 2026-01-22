A Firenze, due uomini sono stati arrestati dopo aver aggredito e rapinato due persone, tentando anche un’estorsione. Gli agenti intervenuti hanno soccorso le vittime e recuperato la refurtiva. Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità e assicurare la piena ricostruzione dei fatti.

Due uomini sono stati arrestati e la refurtiva indebitamente sottratta è stata restituita alle vittime: è il risultato di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove due soggetti sono stati fermati per aggressione e rapina ai danni di due persone. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in piazzale Jefferson, dove le vittime sono state soccorse dopo aver subito il furto di effetti personali e violenza fisica. Due aggressioni a scopo di rapina a Firenze L’episodio si è verificato a Firenze in piazzale Jefferson. Le Volanti di via Zara sono intervenute a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione subita da due persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggrediscono due uomini per rapinarli e tentano un'estorsione a Firenze, poi insultano gli agenti: arrestati

Leggi anche: Tentano di assaltare i lavoratori in sciopero, poi aggrediscono gli agenti Digos: tre arresti

Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimiQuattro giovani sono stati arrestati dopo aver sprayato urticante in faccia a tre uomini e averli aggrediti per rapina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Termini, altri due giovani sono stati arrestati per l'aggressione al funzionario del ministero; Dalle molestie sessuali all'aggressione agli agenti: scatta il Daspo per due uomini; Sassari, aggrediscono armati il vicino di casa per usare una stradella di passaggio: due uomini denunciati; Accoltellato durante una rapina in villa, complici lo abbandonano in ospedale: morto Adamo Massa.

Aggrediscono due uomini per rapinarli e tentanto un'estorsione a Firenze, poi insultano gli agenti: arrestatiDue uomini arrestati a Firenze per aggressione e rapina: vittime soccorse, refurtiva recuperata. Indagini in corso sulla responsabilità. virgilio.it

Firenze: arrestati 2 uomini per rapina, estorsione e resistenza in concorsola Polizia di Stato di Firenze è intervenuta in piazzale Jefferson per la segnalazione di un’aggressione ai danni di due persone ... ilmetropolitano.it

Aggressione in un ristorante a Mirandola, quattro uomini denunciati Denunciati quattro uomini per le violenze contro una coppia di genitori davanti al figlio piccolo, avvenute una sera di novembre al sushi. Decisive le immagini delle telecamere... - facebook.com facebook