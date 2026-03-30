Si è dimessa l' assessora piemontese Elena Chiorino fedelissima di Delmastro | travolta dal caso Bisteccheria

L’assessora piemontese ha presentato le sue dimissioni, in seguito alle polemiche sollevate dal caso legato alla “Bisteccheria”. La decisione arriva dopo che aveva già rinunciato a un incarico precedente. La figura politica era considerata vicina a un esponente di Fratelli d’Italia e si trova ora coinvolta in un contesto di tensioni e critiche pubbliche.

Per una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro. Nemmeno la salomonica decisione di lasciare la vicepresidenza della giunta regionale, la scorsa settimana, è servita a placare la tempesta, con le opposizioni sempre più determinate a chiederne le dimissioni, fino a coinvolgere anche la sua stessa maggioranza di centrodestra. Elena Chiorino alla fine lascia la giunta piemontese presieduta da Alberto Cirio. L’esponente biellese di Fratelli d’Italia ha provato fino all’ultimo a restare al suo posto: ancora questa mattina in una riunione tra la squadra di Cirio del gruppo di maggioranza, che doveva essere preparatoria al dibattito di domani, 31 marzo, in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Si è dimessa l'assessora piemontese Elena Chiorino, fedelissima di Delmastro: travolta dal caso «Bisteccheria» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elena Chiorino Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta CirioPer una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro. Leggi anche: Caso Bisteccheria d’Italia, Chiorino ora si dimette anche da assessora: era socia con Delmastro Caso Delmastro, Elena Chiorino si è dimessa da vicepresidente del PiemonteLa vicepresidenza della Regione sarà assegnata all'assessore regionale Maurizio Marrone.