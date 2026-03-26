Dopo il caso Delmastro, la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha annunciato le dimissioni, ma solo in parte. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando alcuni incarichi ancora in carica. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’assetto politico regionale e sulle modalità di gestione delle dimissioni di figure di rilievo.

La vicepresidenza della Regione sarà assegnata all'assessore regionale Maurizio Marrone. Chiorino resta assessora: "Ho commesso una grave leggerezza. Il mio modo di chiedere scusa è restituire la delega più importante" Dopo il "caso Delmastro" la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino si è dimessa, ma solo a metà. L'esponente di Fratelli d'Italia manterrà infatti l'assessorato all'Istruzione e al Lavoro. "Sono una persona rigorosa e per bene - ha spiegato Chiorino - ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l'ente in sua assenza". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Caso Delmastro, Elena Chiorino si è dimessa da vicepresidente del Piemonte

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